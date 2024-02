Mbappé : Urgence au PSG, un retour se prépare

Arnaud De Kanel

Kylian Mbappé a pris sa décision ! Sept ans après son arrivée dans la capitale, l'attaquant français a décidé de quitter le PSG à l'issue de la saison. Cette annonce qui intervient au beau milieu de la saison a au moins le mérite de permettre aux dirigeants de préparer la suite. Et face à l'urgence de la situation, le PSG aurait décidé de rapatrier Xavi Simons cet été.

Le PSG s'y est fait à l'idée. La saison prochaine, il faudra composer sans Kylian Mbappé. La vedette a affirmé ses envies de départs à son président Nasser Al-Khelaïfi qui n'a pas bronché et qui a même apprécié la démarche de son joueur. Un gros défi attend désormais les dirigeants parisiens : limiter du mieux possible les conséquences du départ de Mbappé. Il reste du temps au PSG pour réfléchir mais immédiatement, la décision de rapatrier Xavi Simons en urgence aurait été prise.



Mercato - PSG : Mbappé va faire un heureux à l'étranger ! https://t.co/t4SNgLLSZO pic.twitter.com/etOwaLMnAk — le10sport (@le10sport) February 23, 2024

Le PSG mise sur Simons

Brillant avec le RB Leipzig, Xavi Simons est forcément surveillé de très près par le PSG, club auquel il appartient. Et pour pallier au départ de Kylian Mbappé, le jeune néerlandais serait perçu comme l'un des hommes de la situation par la direction, Nasser Al-Khelaïfi en tête. De plus, il rentre en parfaite adéquation avec la nouvelle politique sportive adoptée par le PSG, à savoir miser sur la jeunesse prometteuse plutôt que sur les grandes stars confirmées. Le club de la capitale ne devrait donc pas le prêter à nouveau ou le transférer à son retour cet été même si de son côté, le RB Leipzig veut le conserver.

Leipzig va tenter de le garder