Mercato : Le PSG encore plombé par le Real Madrid pour cette star ?

Jean de Teyssière

Le départ de Kylian Mbappé à la fin de saison va forcément conduire à une révolution dans le vestiaire du PSG. Luis Campos est déjà en train de réfléchir à plusieurs noms et ceux des stars de l'AC Milan parcourent les couloirs des bureaux parisiens. Rafael Leao, Mike Maignan et Théo Hernandez pourraient débarquer dans la capitale française, même si le Real Madrid pourrait empêcher l'arrivée du frère de Lucas.

Le PSG va faire face à un départ de poids en fin de saison prochaine : Kylian Mbappé. Le numéro 7 parisien a annoncé son départ à Nasser al-Khelaïfi et devrait devenir un joueur du Real Madrid. Le club espagnol pourrait encore écœurer le PSG lors du prochain mercato.

Les deux Hernandez au PSG ?

Selon les informations de La Gazzetta dello Sport , Luis Campos aurait coché trois noms de joueurs de l'AC Milan : Mike Maignan, Rafael Leao et Théo Hernandez. Le contrat des deux Français expire en juin 2026 et le PSG pourrait avoir une carte à jouer.

Le départ de Davies au Real Madrid compensé par l'arrivée d'Hernandez ?

Mais le PSG pourrait être devancé par le Bayern Munich, à cause du Real Madrid. Alphonso Davies, le latéral gauche bavarois, est plus que jamais sur le départ pour le Real Madrid. Le Bayern Munich anticiperait déjà ce départ et pourrait jeter son dévolu sur Théo Hernandez. Selon le journaliste allemand Florian Plettenberg, le Français est le favori en raison de sa polyvalence.