PSG : Luis Enrique fait exploser le mercato !

Axel Cornic

Les choix de Luis Enrique ont souvent été pointés du doigt depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, mais cette fois les conséquences pourraient avoir des répercussions à l’international. Et c’est notamment le cas avec Gianluigi Donnarumma, gardien titulaire dont la position semble s’être grandement fragilisée ces dernières semaines.

Le seul patron à Paris, c’est Luis Enrique. Depuis un an et demi l’Espagnol l’a bien montré et ses dirigeants semblent lui faire une confiance totale, dans le meilleur comme dans le pire. D’ailleurs une prolongation jusqu’en 2027 serait déjà bouclée pour l'ancien du FC Barcelone, même si le PSG n’a pour le moment rien officialisé.

Luis Enrique écarte Donnarumma

Mais la cohabitation entre Luis Enrique et certaines stars du PSG pourrait devenir assez compliquée à l'avenir. L’Equipe a en effet récemment révélé que Gianluigi Donnarumma aurait été vexé par les récents choix de son entraineur, qui l’a placé sur le banc en Ligue 1 face au TFC, puis en Ligue des Champions contre le Bayern Munich. Au point même que le capitaine de la Squadra Azzurra commencerait à sérieusement douter de son avenir parisien, avec une prolongation de contrat qui semblait quasiment actée... et qui pourrait finalement tomber à l’eau !

Le mercato se déchaine

Il ne fallait pas attendre longtemps pour voir ce dossier animer les débats de mercato, surtout du côté de la presse italienne. La Gazzetta dello Sport annonce en effet que plusieurs clubs auraient été alertés par la situation de Donnarumma et ce serait notamment le cas de l’Inter, qui pourrait miser sur lui pour remplacer Yann Sommer, qui aura 36 ans le 17 décembre prochain. Ce n’est pas tout, puisque Manchester City, Liverpool ainsi que le Bayern Munich pourraient sérieusement être tentés si les choses ne changent pas rapidement au PSG. A noter que sur le marché, l’international italien serait évalué à 40M€ selon le site spécialisé Transfermarkt.