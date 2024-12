PSG : Luis Campos veut neuf entraîneurs, la folle révélation 

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

À l’origine de la venue de Christophe Galtier en 2022, Luis Campos a dû se remettre en quête d’un nouveau coach pour le PSG un an plus tard. Et bien qu’il ait opté pour Luis Enrique, le dirigeant portugais aurait avant cela dressé une liste de neuf entraîneurs susceptibles de s’asseoir sur le banc parisien.

Nommé conseiller sportif du PSG en 2022, Luis Campos avait choisi d'enrôler Christophe Galtier pour relancer le projet parisien. Mais après seulement une saison, il a fallu une nouvelle fois changer d'entraîneur. C'est ainsi Luis Enrique qui a été choisi. Et pourtant, selon Daniel Riolo, neuf coachs étaient sur la liste de Luis Campos.

L'impressionnante liste de Campos

« Je rappelle comment s'est passée l'arrivée de Luis Enrique. Nasser Al-Khelaïfi ne l'avait pas forcément choisi directement. Il était dans la liste des neuf entraîneurs sur les tablettes de Luis Campos, qui a participé activement au recrutement de Luis Enrique. Je vous annonce que dans les semaines qui vont venir, il va y avoir une dissension très forte mais ils ont travaillé main dans la main tous le temps, notamment sur les recrutements », assure-t-il au micro de l’After Foot avant d’en rajouter une couche.

«Luis Enrique était dans la liste des neuf entraîneurs sur les tablettes de Luis Campos»

« Le contrat de Luis Enrique a été prolongé avant le match contre Arsenal. Cette prolongation à ce moment-là, c'est parfaitement incompréhensible. C'est fait dans le souci de renforcer l'entraîneur. Sauf que, quand tu renforces Luis Enrique, c'est comme si tu lui avais donné les pleins pouvoirs d'autant que, dans le même temps, tu n'as pas prolongé Luis Campos. Le patron désormais, c'est Luis Enrique. Il dit: "tu n'as pas eu ta prolongation de contrat, donc c'est moi le patron et tu vas faire ce que je dis". C'est pour ça que j'annonce la dissension entre les deux bientôt », ajoute Daniel Riolo.