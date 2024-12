PSG : L’hallucinant transfert avorté à 15M€

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Lors du dernier mercato estival, le PSG avait terminé avec 4 recrues au compteur. Mais voilà qu’on aurait pu rajouter une cinquième : Rayan Cherki. Finalement resté à l’OL, le milieu offensif est vraiment tout proche de s’engager avec le club de la capitale, moyennant un chèque de 15M€. Le fait est que le transfert de Cherki a capoté au tout dernier moment pour une raison inattendue.

A 21 ans, Rayan Cherki pourrait bien enfin quitter l’OL, son club formateur, lors du prochain mercato hivernal. Un transfert qui aurait pu intervenir dès l’été dernier. Cette fois semblait enfin être la bonne pour que l’espoir français fasse ses valises. Pour quelle direction ? C’est au PSG que Cherki aurait alors dû s’installer. Entre toutes les parties, tout est bouclé et un accord avait alors été trouvé pour un transfert à 15M€. Mais voilà que cette opération n’aura finalement jamais vu le jour.

« Un accord total OL-PSG pour 15M€ était signé »

Rayan Cherki était donc tout proche de s’engager avec le PSG. Invité de Zack Nani sur Twitch, Hugo Guillemet, journaliste L’Equipe, faisait savoir à propos du joueur de l’OL : « Ce qui est sûr, ce qui est factuel, c’est qu’il y avait un accord total OL-PSG pour 15M€ qui était signé pour le transfert du joueur. Il y avait même un accord entre Cherki et le PSG. En fait, cet intérêt du Borussia, qu’on arrive pas vraiment à matérialiser, il a cassé le deal avec le PSG ». C’est donc un intérêt du Borussia Dortmund qui aurait mis un terme au transfert de Rayan Cherki à Paris. Et voilà que c’est le Lyonnais lui-même qui aurait fait capoter le deal avec le club de la capitale espérant une offre du BVB… qui n’est toutefois jamais arrivée.

« C’est surréaliste, le joueur va refuser le PSG persuadé que Dortmund est là »

Sur Youtube, Romain Molina était revenu sur les coulisses complètement folles de ce dossier Rayan Cherki-PSG-Borussia Dortmund. « Cherki, c’est un dossier qui est fabuleux. Lyon veut faire partir Cherki. Il est géré par Bilel Ghazi, ancien journaliste de L’Equipe. Il y a Fayza Lamari, la mère de Mbappé. Et il y a aussi un agent licencié FFF. Ce qui est fou, c’est que le PSG, avec ce qui s’est passé sur les Mbappé, je n’y croyais pas, mais ils croient que Fayza Lamari ne gère plus avec Bilel Ghazi parce qu’ils ont vu un agent FFF. Devant autant de bêtise, je ne sais pas quoi dire. Finalement, Luis Enrique veut à tout prix le joueur, il l’appelle et tout. Il y a quasiment un accord. La veille de la DNCG, Nasser Al-Khelaïfi appelle John Textor. La visite médicale est pratiquement prévue. Sauf que dans le même temps, il y a un souci, parce que je ne sais pas si c’est 10% ou 1,6M€, mais en cas de transfert, l’OL doit lui verser ça. Donc ça fait bisbille. Dans le même temps, tu as Sven Mislintat… Ils disent, Dortmund, on peut peut-être faire un truc. Là, c’est surréaliste, le joueur va refuser le PSG persuadé que Dortmund est là. Je ne sais pas qui le conseille. Tu vas refuser un truc qui est inespéré avec le PSG. Il est remplaçant à Lyon, le PSG justifie ça quota de Français et Luis Enrique le veut. T’as une offre ferme, contrat de 5 ans. Non, parce qu’on te dit que tu vas avoir une hypothétique offre de Dortmund. Il n’y a jamais eu d’offre de Dortmund », avait-il alors expliqué.