PSG : Les raisons du transfert avorté de Mbappé

Thibault Morlain

L'été dernier, ça a été chaud au PSG avec Kylian Mbappé. En effet, ayant averti sa direction qu'il ne voulait pas prolonger jusqu'en 2025, l'international français avait été placé sur le marché des transferts, allant jusqu'à être intégré au loft des indésirables. Au final, tout est rentré dans l'ordre entre le PSG et Mbappé, resté à Paris. On en sait d'ailleurs plus sur ce départ avorté du joueur de Luis Enrique.

Alors que le PSG avait jusqu'à présent tout fait pour retenir Kylian Mbappé, à l'été 2023, Nasser Al-Khelaïfi était prêt à se séparer de sa star. En effet, face à la position du Français de ne pas vouloir activer son année supplémentaire en option et ainsi prolonger jusqu'en 2025, le président du PSG avait tapé du poing sur la table. Soit Mbappé prolonge, soit Mbappé est vendu avait prévenu le Qatari. Al-Khelaïfi avait d'ailleurs par la suite sévi puisque le joueur du PSG avait été privé de tournée en Asie et mis à l'écart avec le reste des indésirables. A ce moment-là, un départ de Kylian Mbappé du PSG n'avait jamais semblé aussi proche...



« Le PSG a ouvert la porte à une vente de Mbappé l'été dernier »

Cette fois aurait alors pu être la bonne pour le Real Madrid afin de recruter Kylian Mbappé. Mais au final, le numéro 7 du PSG n'a pas bougé et le voilà aujourd'hui encore à Paris. Mais que s'est-il passé ? Dans une vidéo sur sa chaine Youtube, Ramon Alvarez de Mon a évoqué ce départ avorté de Mbappé, expliquant alors : « Le PSG a ouvert la porte à une vente de Mbappé l'été dernier. Il avait même été intégré au groupe des indésirables durant un mois. Son transfert au Real Madrid ne s'est pas réalisé en 2023 car les montants étaient très difficiles à assumer et parce que le joueur voulait réellement aller jusqu'au bout de son contrat avec Paris. C'est ce qui est arrivé ».

L'accord Mbappé - Al-Khelaïfi