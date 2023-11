PSG : Le transfert d’une star totalement relancé ?

Axel Cornic

A la recherche d’un attaquant de pointe cet été, Luis Campos a multiplié les pistes et selon nos informations il a notamment tenté d’attirer Victor Osimhen au Paris Saint-Germain. Sans succès, puisque le Nigérian est resté au Napoli, où son avenir fait toutefois beaucoup parler, entre possible prolongation et transfert lors du prochain mercato.

Avec les départs de Lionel Messi et de Neymar, le PSG a pu révolutionner son attaque et surtout, trouver enfin un véritable numéro 9. Ce n’est d’ailleurs pas un, mais bien deux buteurs qui ont débarqué avec Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani !

Deschamps a pris sa décision pour cette recrue du PSG https://t.co/fRwWBo4hvR pic.twitter.com/5xwaYVuaQE — le10sport (@le10sport) November 17, 2023

Les regrets du PSG

Luis Campos avait pourtant d’autres objectifs en tête ! Nous vous avons en effet révélé sur le10sport.com que le boss du recrutement parisien a tenté sa chance pour un Marcus Thuram libre de tout contrat, mais surtout pour Victor Osimhen, qu’il avait recruté par le passé au LOSC. Le meilleur buteur de la dernière saison de Serie A n’a toutefois pas bougé, avec le Napoli qui réclamait jusqu’à 200M€.

La Napoli croit toujours à une prolongation d’Osimhen