PSG : Un champion du Monde 98 pousse Mbappé au transfert

L’avenir de Kylian Mbappé fait débat en ce moment, puisque le contrat qui le lie au paris Saint-Germain se termine dans seulement quelques mois. Pour Christian Karembeu il n’y a aucun doute, le capitaine de l’équipe de France doit viser un plus grand club s’il souhaite un jour remporter le Ballon d’Or.

Ou jouera Kylian Mbappé la saison prochaine ? C’est la question qui est sur toutes les levres, alors qu’un départ libre en juin 2024 s’approche dangereusement. Le PSG aimerait le prolonger une nouvelle fois, mais de plus en plus de voix s’élèvent pour inviter la star française à un départ vers l’étranger.

« Mbappé comprend que pour gagner le Ballon d’Or il doit aller dans un plus grand club »

C’est le cas de Christian Karembeu, qui est persuadé qu’un Ballon d’Or pour Mbappé passera obligatoirement par un départ du PSG. « Il y a encore beaucoup de discussions au sujet d’un départ e Kylian Mbappé au Real Madrid. Je pense qu’il a déjà gagné beaucoup de titres en France et il comprend que pour gagner le Ballon d’Or il doit aller dans un plus grand club » a expliqué le Champion du monde 1998, au micro de beIN Sports . « Je ne dis pas que le PSG n’est pas un grand club, mais pour gagner le Ballon d’Or c’est ce qu’il faut faire ».

« Mais peut-être qu’il va rester au Paris Saint-Germain et remporter le Ballon d’Or »