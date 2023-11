Annoncé au PSG, il déballe tout sur son transfert

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Gabri Veiga était annoncé au PSG. Mais, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le crack espagnol de 21 ans n'a pas signé à Paris. Alors qu'il défend actuellement les couleurs d'Al Ahli, Gabri Veiga a lâché toutes ses vérités sur son transfert.

«Le climat était un peu difficile pour moi»

« Je suis très calme. Nous nous en sortons très bien avec ma copine. Nous avons déjà une maison et tout se passe bien. Je m'adapte petit à petit au climat, qui au début était un peu difficile pour moi, parce qu'il est très différent de celui de Vigo. De meilleurs moments arrivent, je vais mûrir et grandir en tant que footballeur », a reconnu Gabri Veiga lors d'un entretien accordé au journaliste espagnol Pablo Egea.

«Je suis très heureux d'être en Arabie Saoudite»