Mercato : Giroud plombé par un phénomène de Ligue 1 ?

L'infatigable Olivier Giroud pourrait-il connaître une désillusion l'été prochain ? Sous contrat avec l'AC Milan jusqu'en juin 2024, l'attaquant international français n'aurait toujours pas vu son club engager les discussions pour une potentielle prolongation de contrat. Mais surtout, une menace venue de Ligue 1 pourrait lui être préjudiciable puisque Jonathan David ferait partie de la short-list du club lombard...

Le mercato estival à venir pourrait être agité pour Olivier Giroud. Meilleur buteur de l'AC Milan cette saison avec huit buts inscrits toutes compétitions confondues, son âge avancé (37 ans) pourrait finir par lui être nuisible, même s'il a régulièrement prouvé qu'à lui non plus, on ne lui parlait pas d'âge.

Jonathan David intéresse l'AC Milan

D'après des informations de Fabrizio Romano et Relevo , l'AC Milan lorgnerait sur la pépite canadienne du LOSC, Jonathan David. L'international canadien est arrivé en 2020 dans le nord de la France et s'est de suite imposé comme un élément essentiel de l'équipe lilloise, participant de près au sacre de Lille en Ligue 1 lors de la saison 2020-2021. Le club lombard pourrait passer à l'action l'été prochain même si la concurrence sera rude puisque trois clubs de Premier League seraient également intéressés.

La prolongation de contrat de Giroud n'a pas encore été discutée