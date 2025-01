PSG : Le surprenant deal passé avec Barcelone sur le mercato

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir dépensé 55M€ pour le recruter en provenance du RB Leipzig l’été dernier, le FC Barcelone est toujours dans l’incapacité d’homologuer le contrat de Dani Olmo. Ce dernier pourrait donc se retrouver libre sur le marché des transferts, une opportunité qui pourrait intéresser le PSG. Mais selon la presse espagnole, le club de la capitale n’aurait pas l’intention de tenter quoi que ce soit dans ce dossier, en raison d’un accord entre Deco et Luis Campos.

Si Joan Laporta se veut rassurant à chaque fois qu’il évoque ce dossier publiquement, le FC Barcelone pourrait bel et bien perdre Dani Olmo gratuitement. Vendredi dernier, le Tribunal de commerce de Barcelone a refusé l’enregistrement de l’international espagnol (51 sélections, 11 buts). Lundi, c’est le tribunal de première instance 47 qui a rejeté l’homologation du contrat du milieu offensif âgé de 26 ans.

Un coup de théâtre se profile au PSG : Asensio sur le départ, qui pour le remplacer ? 🤔

➡️ https://t.co/FmOfsyWOSz pic.twitter.com/fSgAcIXaxO — le10sport (@le10sport) December 31, 2024

Olmo pourrait bientôt se retrouver libre

Après avoir dépensé 55M€ pour le recruter en provenance du RB Leipzig l’été dernier, le FC Barcelone pourrait donc voir Dani Olmo quitter le club gratuitement. Un joueur de son talent ne devrait pas manquer de prétendant et pourrait représenter une belle opportunité pour le PSG afin de renforcer son effectif à moindre coût. Mais selon la presse espagnole, les dirigeants parisiens n’auraient pas l’intention de profiter des déboires du FC Barcelone dans ce dossier. Cette saison, Dani Olmo a inscrit 5 buts en 11 matchs de Liga disputés.

Un pacte passé entre Deco et Luis Campos ?

En effet, d’après les informations de SPORT, ce serait en raison d’un accord passé entre les deux clubs, plus précisément entre Deco et Luis Campos. Les directeurs sportifs du FC Barcelone et du PSG entretiennent de bonnes relations et auraient conclu un pacte de non-agression en ce qui concerne Dani Olmo. Un accord qui ne serait pas officiel, mais qui voudrait dire que le club de la capitale ne tentera pas de s’attacher les services de l’Espagnol.