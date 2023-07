PSG : Le Real Madrid répond à la rumeur Mbappé

Thibault Morlain

Tandis que Kylian Mbappé a repris le chemin de l’entraînement avec le PSG, on ne sait toujours pas s’il jouera avec le club de la capitale cette saison. Son avenir demeure encore indécis lui qu’on annonce possible départ sur le départ. Forcément, on se tourne vers le Real Madrid pour ce qui est de l’avenir de Mbappé. Et dans le vestiaire merengue, on a évoqué ce feuilleton.

Kylian Mbappé l’a déjà fait savoir, bien qu’il ne souhaite pas prolonger, il veut jouer au PSG cette saison. Un scénario impensable pour le club de la capitale, qui s’est alors dit prêt à se séparer de son joyau. Serait-ce enfin la bonne occasion pour le Real Madrid ? Les rumeurs d’une arrivée de Mbappé font énormément parler et voilà que Rodrygo, protégé de Carlo Ancelotti, a réagi.

PSG : Surprise, il annonce la décision de Mbappé https://t.co/somjoTKG1y pic.twitter.com/JmXN2eGAfC — le10sport (@le10sport) July 18, 2023

« Je n’ai aucune information »

Joueur du Real Madrid, Rodrygo a répondu aux rumeurs d’une arrivée de Kylian Mbappé. Pour Boleiragem , il a dans un premier temps lâché : « Au Real Madrid c'est très compliqué, il y a toujours des rumeurs et cette année il y avait des rumeurs sur Harry Kane. Quand je suis arrivé à Madrid, on parlait beaucoup de la venue de Pogba, donc je n'ai aucune information, nous devons attendre et voir ».

« Une vraie star »