PSG : Le premier transfert de l’hiver déjà annoncé ?

Le mercato hivernal approche à grands pas et le PSG pourrait profiter de cette fenêtre de tir pour apporter quelques ajustements. Le club de la capitale pourrait se séparer de certains éléments superflus à l'image de Carlos Soler. L'ancien joueur du FC Valence serait l'une des priorités de Diego Simeone pour renforcer l'Atlético.

Le mercato hivernal permet aux clubs d'apporter quelques ajustements. Après un marché d'été bien agité, le PSG n'a pas nécessairement besoin de se montrer actif dans le sens des arrivées. Mais la formation pourrait en profiter de se séparer de certains indésirables comme Carlos Soler. En Espagne, son nom a été associé à l'Atlético.

PSG : Mbappé met la pression à Luis Enrique pour son avenir https://t.co/WsxhMhM8kQ pic.twitter.com/gPFmMQSKNQ — le10sport (@le10sport) October 16, 2023

Soler dans le viseur de l'Atlético

« El Cholo veut un joueur de Valence. C'est un grand joueur qui joue à l'étranger et ils l'ont à part. C'est une super élite. Du PSG. Je parle naturellement de Carlos Soler. Il a joué peu de matchs, environ 110 minutes ou 120. Un grand joueur, jeune et avec une bonne tête à 26 ans. Il a un problème, il pourrait louper le Championnat d'Europe s'il ne joue pas » a lâché Eduardo Inda, patron d' OK Diario, sur le plateau d' El Chiringuito .

Ekitike aussi sur le départ

Mais Soler n'est pas le seul joueur menacé. Selon les informations exclusives du 10Sport.com, Hugo Ekitike devrait, aussi, être poussé vers la sortie. Mis au placard depuis cet été, l'attaquant pourrait évoluer en Premier League.