PSG : Le dédicace spéciale à Al-Khelaïfi après ce transfert

Joueur du PSG de 2012 à 2020, Thiago Silva aura passé 8 années inoubliables sous le maillot du club de la capitale. Recruté en provenance du Milan AC, le Brésilien est d’ailleurs revenu sur son transfert à Paris. L’occasion pour l’actuel joueur de Fluminense de passer une dédicace spéciale. En effet, Thiago Silva a tenu à souligner l’importance de Nasser Al-Khelaïf, président du PSG.

Après un premier mercato impressionnant en 2011, le PSG version Qatar avait réalisé un recrutement XXL en 2012. Parmi les noms débarqués à Paris, on retrouvait notamment Zlatan Ibrahimovic ou encore Thiago Silva. Les deux stars étaient ainsi arrivées du Milan AC. Pour le Brésilien, ça n’a d’ailleurs pas été facile au début, mais pour surmonter cela, Thiago Silva a pu compter sur Nasser Al-Khelaïfi.

« Il a fait beaucoup pour moi »

Pour les médias du PSG, Thiago Silva est revenu sur son transfert à Paris. L’occasion pour lui de remercier Nasser Al-Khelaïfi, président du club de la capitale : « Ce n’était pas facile d’arriver dans un nouveau pays, de s’habituer à une nouvelle culture complètement différente, mais le club, les gens du club, le Président, m’ont aidé à me sentir à l’aise. Le Président surtout, il a fait beaucoup pour moi ».

« Ici, on va faire de belles choses »

Il y a eu Nasser Al-Khelaïfi, mais aussi Carlo Ancelotti, alors entraîneur du PSG. « Je me souviens, la première fois que je me rends au Centre d’Entraînement, j’arrive sur la pelouse et il vient m’accueillir et me dit : « Ici, on va faire de belles choses » », se rappelle Thiago Silva.