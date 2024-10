PSG : La «vraie recrue» du mercato arrive !

Axel Cornic

Les choix de Luis Enrique sont loin de faire l’unanimité et le récent match nul face au PSV Eindhoven en Ligue des Champions (1-1) a soulevé encore son lot de questions. C’est notamment le cas avec l’attaque du Paris Saint-Germain, orpheline d’un véritable numéro 9 depuis la blessure de Gonçalo Ramos en début de saison contre Le Havre.

Quand on connaît le jeu de Luis Enrique et surtout son entêtement, ce n’est pas vraiment une surprise. Le technicien espagnol a toujours été fan du faux numéro 9 et cela s’est notamment vu dans son FC Barcelone et encore plus lorsqu’il était le patron de La Roja. Mais au PSG, ça ne marche pas vraiment…

Sans 9, le PSG n’y arrive pas

L’absence d’un véritable numéro 9 de métier est souvent un argument des détracteurs de Luis Enrique. C’est notamment le cas de Daniel Riolo qui n’est pas l’un des plus grands fans de l’actuel coach du PSG. « Quand tu as un 9 tu peux mettre en place une animation offensive pour que tu puisses mettre un but, peut-être que ce fameux 9 serait capable de recevoir un ballon » a-t-il expliqué dans l’After Foot qui a succédé le match nul face au PSV Eindhoven (1-1), en Ligue des Champions.

« Ramos a le profil idéal pour s'intégrer au système de Luis Enrique »

D’après les informations du Parisien, le recrutement d’un attaquant de pointe n’est pour le moment pas un objectif au PSG, ce qui ne laisse plus qu’une seule solution pour voir peut-être Luis Enrique changer son équipe. « En fait, la vraie recrue, ce sera Gonçalo Ramos, qui pourrait revenir fin novembre » a expliqué le journaliste Laurent Perrin. « Évidemment, il ne faut pas le comparer à Mbappé. Mais Ramos a le profil idéal pour s'intégrer au système de Luis Enrique. Et en plus, il est un vrai buteur ».