PSG : La stratégie du Qatar est dévoilée !

Amadou Diawara

Depuis le rachat du Qatar et l'arrivée de Nasser Al-Khelaïfi, le PSG a empilé les stars au fil des années. Toutefois, l'écurie parisienne a décidé de dire stop au bling-bling, s'étant séparé de ses plus grandes vedettes. Une stratégie programmée depuis le début. Le PSG ayant utilisé les grands noms du football pour faire rayonner le club et lui donner une légitimité.

Lors de l'année 2011, QSI est devenu le nouveau propriétaire du PSG. Dans le même temps, Nasser Al-Khelaïfi a pris place en tant que président de l'écurie rouge et bleu.

PSG : Le bling-bling, c'est terminé

Depuis le rachat de QSI, le PSG peut rêver plus grand, comme le dit son nouveau slogan. Pour ce faire, les hautes sphères parisiennes ont déployé des moyens colossaux dans le recrutement, et ce, pour attirer les plus grandes vedettes vers le Parc des Princes. On peut citer Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva, Edinson Cavani, Gianluigi Buffon, Sergio Ramos, Dani Alves, Neymar, Kylian Mbappé ou encore Lionel Messi. Mais aujourd'hui, le PSG a décidé de mettre fin à la génération bling-bling, et ce, pour s'en tenir à son plan initial.

Le Qatar avait tout prévu depuis le début

Selon les informations de L'Equipe, le Qatar avait décidé depuis le début que l'ère paillettes du PSG allait être provisoire. Cette période avait pour but de capitaliser sur des grands noms pour gagner en légitimité et rendre le club populaire dans le monde entier. De surcroit, les dirigeants rouge et bleu voulaient assurer indirectement la promotion de la Coupe du Monde 2022, organisée au Qatar. Une compétition terminée depuis un an et demi. Cette stratégie du PSG se confirme cet été avec le mercato. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos ne comptent pas recruter de nouvelle star pour remplacer Kylian Mbappé. Au contraire, le président et le conseiller football du PSG veulent que Luis Enrique puisse miser sur un collectif fort dès la saison prochaine.