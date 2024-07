Succession de Mbappé : La priorité du PSG est révélée !

Amadou Diawara

Orphelin de Kylian Mbappé, transféré au Real Madrid, le PSG a pour priorité de recruter un nouvel ailier pour compenser son départ. Un attaquant à la fois créatif et décisif. Pour le moment, le club de la capitale se demande encore s'il est opportun de recruter un tout nouveau numéro 9.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé a décidé de quitter le PSG. En effet, la star de 25 ans s'est engagée librement et gratuitement en faveur du Real Madrid.

Le PSG veut s'offrir un ailier créatif et décisif

Pour pallier le départ de Kylian Mbappé, le PSG a déjà tout prévu. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le club de la capitale compte remplacer numériquement son ancien numéro 7 par un nouvel ailier gauche. Pour ce faire, le PSG veut dénicher un joueur offensif, capable de faire des étincelles par sa puissance, sa vitesse, son explosivité et sa technique. De surcroit, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi compte renforcer son milieu de terrain et le côté droit de sa défense centrale pour oublier Kylian Mbappé. Et en ce qui concerne le poste de numéro 9, le PSG ne recrutera que si, et seulement si, Randal Kolo Muani ou Gonçalo Ramos venait à partir.

Le PSG hésite pour le recrutement d'un buteur

Ce lundi, L'Equipe a fait un nouveau point sur la succession de Kylian Mbappé au PSG. A en croire le média français, le club de la capitale s'interroge sur la pertinence de recruter un nouvel avant-centre, d'où la relance de la piste Victor Osimhen (25 ans). Pour le moment, le PSG serait juste certain de vouloir s'offrir un nouvel ailier créatif et décisif. D'ailleurs, renforcer ce poste serait la priorité de Luis Enrique et de Luis Campos, respectivement entraineur et conseiller football du club parisien. D'après L'Equipe, les hautes sphères du PSG auraient déjà coché plusieurs noms, mais elles n'auraient pas encore trouvé la perle rare.