PSG : Il part au clash pour son transfert et déballe tout

Pierrick Levallet

Cet été, le PSG a bouclé une bonne dizaine d'arrivées, dont celle de Randal Kolo Muani. L'attaquant de 24 ans a d'ailleurs fait le forcing auprès de l'Eintracht Francfort pour son transfert. Et ces dernières heures, l'international français est revenu sur son mercato plutôt agité qui l'a conduit à sa signature au sein de la formation parisienne.

Le mercato estival s’est révélé plutôt mouvementé pour le PSG. Le club de la capitale s’est débarrassé de ses indésirables et même de quelques stars comme Neymar et Lionel Messi. Dans le même temps, le pensionnaire de Ligue 1 a bouclé une bonne dizaine d’arrivées pour se renforcer. Parmi les nombreuses recrues parisiennes, on peut retrouver le nom de Randal Kolo Muani. Le PSG a d’ailleurs longuement lutté pour s’attacher les services de l’international français.

Kolo Muani a fait le forcing pour signer au PSG

En effet, l’Eintracht Francfort s’est montré très dur en affaires. Le club de Bundesliga n’était pas loin de bloquer la transaction, Hugo Ekitike ayant refusé de signer en Allemagne. De son côté, Randal Kolo Muani a entamé une grève afin de forcer son transfert. Finalement, un accord autour d’un montant de 90M€ a pu être trouvé entre les deux parties et l’attaquant de 24 ans a signé au PSG. Il est d’ailleurs revenu sur son mercato agité.

«Je réalise mon rêve»