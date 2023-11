Mercato : Transfert XXL au PSG, un rêve est réalisé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Arrivé sur le fil cet été, Randal Kolo Muani apparaît comme la grosse recrue de ce nouveau PSG, débarquant en provenance de l’Eintracht Francfort pour 85M€ bonus compris. L’international français a fait le forcing pour effectuer son retour en Ligue 1, et exaucé un « rêve de gosse » comme il l’avoue dans un entretien accordé à RMC.

Randal Kolo Muani n’est pas passé loin d’une grosse désillusion sur le mercato. Dans un dossier aux nombreux rebondissements et bouclé quelques secondes avant la deadline, l’international français a finalement obtenu gain de cause en signant au PSG pour 85M€ bonus compris. Kolo Muani avait fait le forcing auprès de l’Eintracht Francfort pour boucler son transfert dans la capitale, et ainsi réaliser son « rêve de gosse ».

PSG : C’est confirmé pour Kylian Mbappé ! https://t.co/QUvBPOhr5n pic.twitter.com/pT5f1MZQ6S — le10sport (@le10sport) November 6, 2023

« Pour moi c’est juste une fierté de porter ce maillot là »

Dans un entretien accordé à RMC qui sera diffusé ce lundi soir dans l’émission Rothen s’enflamme , le nouvel attaquant du PSG affiche sa fierté de pouvoir évoluer du côté du Parc des Princes. « C’était un rêve de gosse que je voulais réaliser et je suis en train de le réaliser , savoure Kolo Muani. Pour moi c’est juste une fierté de porter ce maillot là et en étant Français surtout. C’est un plaisir de venir au Campus, de voir l’écusson, de jouer pour le Paris Saint-Germain... »

« Je réalise mon rêve »