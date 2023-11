Mbappé - PSG : Le cauchemar du Real Madrid

Axel Cornic

Avec la fin de son contrat qui approche à grands pas, Kylian Mbappé est à nouveau l’un des sujets principaux des rubriques mercato. Car le Real Madrid rêve toujours de le recruter, mais le souvenir de l’échec du printemps 2022 reste cuisant... surtout que personne ne peut assurer que la même chose n’arrive dans les prochains mois !

C’est un véritable tour de force qu’a réussi le PSG en mai 2022. Tout le monde voyait en effet Kylian Mbappé quitter le club par la petite porte pour rejoindre le Real Madrid, où tout était déjà prêt pour l’accueillir. Mais finalement, rien ne s’est passé comme prévu.

Une prolongation sur le fil ?

A la dernière journée de la Ligue 1, le PSG a en effet annoncé en grande pompe la prolongation de sa star, ce qui a été une victoire totale face à un rival sur la scène européenne. Car avec cette prolongation, les Parisiens ont montré pouvoir tenir tête à rien de moins que le Real Madrid, considéré comme LE plus grand club de la planète football.

Le PSG l’a déjà fait

Et qui nous dit que ce scénario ne peut pas se reproduire ? Car le PSG est toujours en mesure d’offrir un contrat mirobolant à Kylian Mbappé, avec d’ailleurs un nouveau projet entamé cet été, où l’on peut trouver plusieurs de ses proches. Et le temps est du côté parisien, puisqu’il reste encore six ou sept mois au PSG pour atteindre cet objectif.