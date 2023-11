Désillusion pour Messi après le PSG, il déballe tout

Pierrick Levallet

Parti libre du PSG pour signer à l'Inter Miami cet été, Lionel Messi souhaitait qualifier la franchise américaine pour les play-offs de la MLS. Malheureusement, l'Argentin n'y est pas parvenu et a vu sa saison se terminer plus tôt que prévu. Le champion du monde 2022 s'est d'ailleurs livré sur cet échec qui lui permettent toutefois de profiter de longues vacances.

Non prolongé au PSG, Lionel Messi a tourné une page de sa carrière cet été. L’Argentin a quitté le football européen et a signé à l’Inter Miami en MLS. En arrivant, le champion du monde 2022 avait pour objectif de qualifier la franchise américaine pour les play-offs. Mais les blessures ont gâché ses plans. L’Inter Miami n’a pas réussi à décrocher son billet pour la post-season. Et les vacances ont ainsi débuté plus tôt que prévu pour celui qui vient de remporter son huitième Ballon d'Or.

«Nous étions proches à un moment»

Lionel Messi a alors vu sa saison s’arrêter bien avant qu'il ne l'espérait et ne rejouera pas officiellement avant le mois de février pour la reprise du championnat. Le désormais octuple Ballon d’Or s’est d’ailleurs livré sur cette désillusion. « C’est dommage de ne pas avoir pu se qualifier pour les play-offs, alors que nous étions proches à un moment » a d’abord expliqué Lionel Messi dans un entretien accordé à France Football .

«Nous sommes parvenus à remporter le premier trophée du club»