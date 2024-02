PSG : Il a tranché pour son avenir, son clan vend la mèche

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026, Gianluigi Donnarumma est épanoui au PSG. C'est en tous les cas ce qu'affirme son entourage. Et cela tombe plutôt bien, puisque la direction du club de la capitale devrait bientôt entamer les négociations avec le portier italien de 24 ans pour prolonger son contrat.

Formé à l'AC Milan, Gianluigi Donnarumma a décidé de relever un tout nouveau challenge il y a tout juste deux ans et demi. En fin de contrat le 30 juin 2021 avec les Rossoneri , le portier de 24 ans s'est envolé vers Paris pour s'engager librement et gratuitement en faveur du PSG. Et Gianluigi Donnarumma ne regrette pas du tout son choix.

«Gianluigi est heureux dans cette équipe»

D'après son entourage, sondé par L'Equipe , Gianluigi Donnarumma est aux anges au PSG : « Gianluigi est heureux dans cette équipe. Il a trouvé sa place dans le vestiaire, il apprécie réellement ses coéquipiers et l'ambiance autour de l'équipe cette saison. Par-dessus tout, il a la confiance de son entraîneur, c'est le plus important » . Epanoui au PSG, Gianluigi Donnarumma serait prêt à parapher un nouveau bail à Paris, lui qui est engagé jusqu'au 30 juin 2026.

Une prolongation au programme pour Donnarumma ?