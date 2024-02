Mercato : Le PSG tient un crack, son transfert réclamé en direct !

Benjamin Labrousse

La saison n’est même pas encore terminée que le mercato estival du PSG s’agite. L’été prochain, le crack Xavi Simons, rapatrié l’été dernier et envoyé en prêt au RB Leipzig devrait faire son grand retour à Paris. Néanmoins, la direction du club allemand aimerait pouvoir conserver le jeune Néerlandais, et l’a de nouveau fait savoir ce vendredi.

Le PSG face à un nouveau départ. Le 30 juin prochain, Kylian Mbappé quittera le club parisien à l’issue de son contrat. Les Rouge et Bleu perdent donc leur superstar, mais devraient toutefois réaliser un mercato ambitieux, et surtout en adéquation avec la nouvelle politique sportive mise en place à Paris.

Xavi Simons, le crack qu’il fallait au PSG ?

Ainsi, le PSG devrait se tourner vers des profils jeunes et prometteurs. Si plusieurs noms sont déjà associés au club parisien pour cet été, un gros retour semble acté. En effet, Xavi Simons devrait rentrer à Paris à l’issue de cet exercice 2023-2024, lui qui avait été envoyé en prêt du côté du RB Leipzig l’été dernier, après avoir été « racheté » par le PSG en juillet 2023.

«Bien sûr que nous aimerions garder Xavi Simons»