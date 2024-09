PSG : Il a été le tube de l’été, son mercato l’a fatigué !

Thomas Bourseau

Aux côtés de Lamine Yamal (17 ans), Nico Williams a mis le feu aux défenses adverses pendant l’Euro. Le champion d’Europe espagnol s’est bâti une belle cote sur le marché des transferts au PSG et au FC Barcelone entre autres. Mais tout ce bruit autour de lui a agacé le joueur et son président à l’Athletic Bilbao.

Après un Euro XXL qu’il a soulevé avec l’Espagne en Allemagne le 14 juillet dernier, auteur d’un but en finale contre l’Angleterre notamment (2-1), Nico Williams (22 ans) a été l’une des sensations du mercato estival. Sa clause libératoire comprise entre 58 et 62M€ incluse dans son contrat à l’Athletic Bilbao courant jusqu’en juin 2027 a donné des idées au PSG ou encore au FC Barcelone.

The Athletic assurait pendant le mercato que le comité directeur du PSG aurait pris des renseignements pour cet éventuel transfert. Finalement, Nico Williams a pris la décision de poursuivre à l’Athletic Bilbao et a dernièrement partagé son agacement quant à ce qui s’est dit dans la presse au sujet de son avenir. « On a souvent remis en question mon intention de rester ici ».

Président de l’Athletic Bilbao, Jon Uriarte a lui aussi tapé du poing sur la table. Selon lui, les moeurs du marché des transferts sont fautives. « Ces derniers mois, il y a eu de l'incertitude dans l'air à cause de cette règle non écrite selon laquelle tout joueur qui se distingue doit aller dans d'autres clubs que certains qualifient de grands. L’Athletic est un très grand club (…) Nico Williams a clairement fait savoir qu'il voulait rester ici, avec des actes et des paroles, qui sont ce qu'ils sont malgré ce qui a été dit dans la presse ». Le PSG n’avait donc pas l’ombre d’une chance.