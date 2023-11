PSG : Fake news sur le mercato de Kylian Mbappé

Thibault Morlain

Cet été, avec sa mise à l’écart au PSG, Kylian Mbappé semblait plus proche que jamais d’un départ. Alors que les rumeurs le liant au Real Madrid n’avaient pas mis longtemps à apparaitre, il avait été question d’un incroyable intérêt de l’Arabie Saoudite et d’Al-Hilal pour Mbappé. Et voilà qu’on en sait plus à ce propos…

Alors que Cristiano Ronaldo a ouvert la voie vers le championnat d’Arabie Saoudite, d’autres stars ont suivi le Portugais durant le dernier mercato estival. En effet, Karim Benzema, Riyad Mahrez, Neymar ou encore N’Golo Kanté ont également rejoint des clubs saoudiens. Il faut dire que les clubs locaux n’ont pas lésiné sur les moyens pour recruter ces joueurs. Pas assez toutefois pour faire venir Kylian Mbappé.



Une offre folle de l’Arabie Saoudite ?

Après avoir échoué à recruter Lionel Messi et avant de se rabattre sur Neymar, Al-Hilal aurait également tenté de s’offrir Kylian Mbappé. Et pour l’attaquant du PSG, les Saoudiens étaient prêts à tout. En effet, d’incroyables rumeurs évoquaient durant l’été une offre de 300M€ pour le club de la capitale ainsi qu’un salaire annuel de 700M€ pour Mbappé. Une véritable bombe…

Mbappé n’a jamais été ciblé !