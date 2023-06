PSG : Coup de tonnerre dans le feuilleton Mbappé !

Hugo Chirossel

Alors qu’il est sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a décidé de ne pas activer la clause qui le prolongerait d’une saison supplémentaire, jusqu’en juin 2025. Il pourrait donc s’en aller libre dans un an et le club de la capitale lui laisserait deux options, prolonger ou être transféré dès cet été. Mais une autre solution pourrait finalement être trouvée.

Chaque année, à l’approche du mercato estival, l’avenir de Kylian Mbappé revient sur le devant de la scène. L’attaquant âgé de 24 ans n’a jamais caché son attachement au Real Madrid, qu’il était déjà proche de rejoindre en fin de saison dernière, avant de finalement prolonger son contrat jusqu’en juin 2024 avec le club de la capitale.

Réunion au sommet entre le PSG et Mbappé

Un bail qui arrivera donc à son terme dans un an. Alors qu’il a une option pour prolonger son contrat d’une année supplémentaire, jusqu’en juin 2025, Kylian Mbappé a décidé de ne pas l’activer et en a informé le PSG. À plusieurs reprises, le capitaine de l’équipe de France a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de lever cette clause, mais qu’il souhaitait malgré tout jouer au PSG la saison prochaine. Forcément, la perspective de voir Kylian Mbappé s’en aller librement à l’issue de la saison prochaine n’enchante pas les dirigeants parisiens. Pour eux, il n’y aurait que deux solutions : une prolongation de contrat, ou un transfert dès cet été.

Une prolongation avant un transfert l’été prochain ?