PSG : C’est imminent pour le transfert de Mbappé

Alors que le PSG tente de se focaliser sur son mercato et l’arrivée imminente de Lucas Hernandez, le feuilleton Kylian Mbappé continue de prendre de la place. Une réunion devrait avoir lieu vendredi et le clan de l’attaquant parisien et les dirigeants du club de la capitale.

C’est un feuilleton qui redémarre chaque été et pour le moment, l’issue est toujours la même. Il y a deux semaines, Kylian Mbappé a mis la pression sur le PSG en annonçant à ses dirigeants qu’il ne souhaitait pas prolonger son contrat. Le Real Madrid est à l’affût, même si Mbappé a affirmé qu’il souhaitait rester jusqu’en 2024.

Mbappé veut rester au PSG

« Je me résous seulement à jouer au PSG l’année prochaine, c’est ce que j’ai dit. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans une année, encore plus dans un club comme le PSG », a récemment confié l’attaquant du PSG.

Mbappé - PSG : Il annonce la date de son transfert en direct https://t.co/nCWTYV9WSy pic.twitter.com/qFpFGGNTSx — le10sport (@le10sport) June 29, 2023

Réunion vendredi entre les deux parties