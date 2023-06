Nouvelle bombe, une star arrive au PSG !

Axel Cornic

Le mercato estival du Paris Saint-Germain commence fort, puisque deux recrues seraient déjà sur le point de poser leurs valises dans la capitale, avec Milan Skriniar et Marco Asensio. Ce n’est pas fini, puisque la prochaine pourrait être Lucas Hernandez, international français qui souhaite quitter le Bayern Munich à un an de la fin de son contrat.

Dès son arrivée il y a un an, Luis Campos a rapidement décelé un problème en défense et a ainsi cherché à attirer Milan Skriniar au PSG. Après plusieurs échecs il a réussi, puisque le Slovaque va arriver le 1er juillet prochain, au terme de son contrat avec l’Inter.

Lucas Hernandez arrive au PSG

Il ne devrait pas être le seul renfort dans ce secteur, puisque le PSG travaillerait depuis longtemps sur l’arrivée d’un Champion du monde 2018 ! Il s’agit de Lucas Hernandez, dont le nom a été très cité ces derniers jours Sky Sports n’a que très peu de doutes ce jeudi concernant l’arrivée du défenseur au PSG, même si le Bayern Munich aurait tenté de le convaincre de rester jusqu’au dernier moment. A un an de la fin de son contrat une vente semble finalement être devenue inévitable.

La visite médicale dès ce jeudi ?