PSG : Coup de théâtre pour ce transfert à 15M€

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025 avec l'OL, Rayan Cherki est poussé vers la sortie par sa direction. En effet, les Gones auraient mis à l'écart leur crack de 21 ans, et ce, pour éviter une blessure avant son transfert. Alerté par la situation de Rayan Cherki, le PSG serait en embuscade pour le recruter d'ici la fin du mercato estival.

Alors que Rayan Cherki est en fin de contrat le 30 juin 2025, l'OL voudrait s'en séparer lors de ce mercato estival, et ce, pour ne pas le voir partir librement et gratuitement dans un an. Selon les informations de L'Equipe, les hautes sphères de l'OL auraient écarté Rayan Cherki du groupe professionnel ce lundi. De cette manière, la pépite de 21 ans ne se blessera pas avant d'être vendue.

Mercato : Le PSG tente un transfert impossible ? https://t.co/prH36NCTxh pic.twitter.com/GOBMxwEMxb — le10sport (@le10sport) August 19, 2024

Cherki a été écarté par l'OL

D'après les indiscrétions du Parisien, le PSG pourrait profiter de l'aubaine pour boucler la signature de Rayan Cherki avant la fermeture du marché le 1er septembre. Comme l'a indiqué le média français, le club de la capitale serait toujours intéressé par l'attaquant de l'équipe de France Olympique, et ce, même si le transfert du joueur a capoté à la dernière minute au mois de juin.

Le PSG n'a pas oublié Cherki ?

Comme l'a rappelé L'Equipe, le PSG avait trouvé un accord à hauteur de 15M€ avec l'OL pour le transfert de Rayan Cherki. Malgré le feu vert du crack français, l'affaire a capoté au dernier moment. En effet, Rayan Cherki aurait changé d'avis lorsque le Borussia Dortmund s'est tourné vers lui, mais finalement le BVB n'a jamais formulé d'offre pour le recruter. Reste à savoir si le PSG repassera à l'offensive pour Rayan Cherki, et si ce dernier ne snobera pas une nouvelle fois le club parisien. D'après le10sport.com, le PSG a tiré un trait sur l'attaquant de l'OL cet été. Ainsi, l'écurie rouge et bleu ne compte en aucun cas le recruter.