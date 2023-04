PSG : C'est parti, l'opération Zidane est lancée !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Très apprécié par le Qatar, Zinédine Zidane aurait recalé le PSG. Alors qu'il s'apprête à faire son retour, le champion du monde 1998 espérerait prendre la succession de Massimiliano Allegri à la Juventus. Mais un autre cador européen aurait lancé les hostilités dans ce dossier. Il s'agirait du Real Madrid, qui aurait entamé des négociations en coulisses.

Depuis plusieurs mois, l'avenir de Zinédine Zidane fait parler. Et les rumeurs se font de plus en plus insistantes depuis que le champion du monde 1998 a annoncé son retour prochain. « Reprendre reste mon envie. Aujourd'hui, je dispose de temps et je ne sais pas jusqu'à quand cela va durer. Je dispose de temps actuellement, peut-être jusqu'au mois de juin mais ça peut aussi aller très vite » avait-il déclaré en février dernier. Il n'en fallait pas plus pour relancer les spéculations autour d'une possible arrivée au PSG. Surtout que l'avenir de Christophe Galtier reste extrêmement discuté.





Zidane recale le PSG

Depuis plusieurs semaines, certaines sources évoquent une possible arrivée de Zidane au PSG durant l'intersaison. Mais dans ce dossier, le 10Sport.com est en mesure de vous confirmer qu'aucune discussion n'a eu lieu entre les deux parties. La direction parisienne n'a contacté aucun technicien pour remplacer Galtier, même si son profil demeure très apprécié à Doha. Mais selon Foot Mercato, ce serait peine perdue. Zidane ne souhaiterait pas s'engager avec le PSG et privilégierait un autre club européen.

Le Real Madrid passe à l'action