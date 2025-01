PSG : C’est officiel, transfert bouclé avec Donnarumma !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG a officialisé vendredi soir le transfert de Khvicha Kvaratskhelia, qui débarque tout droit du Napoli et vient donc renforcer le secteur offensif de Luis Enrique. Dans son premier entretien sur le site officiel du club francilien, l'attaquant géorgien précise d'ailleurs qu'il a échangé avec Gianluigi Donnarumma avant de boucler son transfert au PSG.

C'était très attendu, c'est désormais officiel : Khvicha Kvaratskhelia (23 ans) est un joueur du PSG ! L'attaquant géorgien a signé un contrat jusqu'en 2029 vendredi, et il a débarqué en provenance de Naples qui récupère 75M€ dans l'opération. Un renfort de tout premier choix en attaque pour le PSG, qui peut d'ailleurs remercier son gardien Gianluigi Donnarumma ainsi que Fabian Ruiz, qui semblent avoir été de bon conseil auprès de Kvaratskhelia.

« Je n’ai pas beaucoup réfléchi... »

Interrogé sur les coulisses de son transfert sur le site officiel du PSG, Kvaratskhelia se livre : « C’est un honneur de pouvoir porter le maillot du PSG. C’était un rêve pour moi de jouer pour l’une des plus grandes équipes du monde. C’est une grande fierté et un rêve, et nous allons nous battre ensemble pour accomplir nos rêves. Je suis très heureux. Le projet est ce qui m’a convaincu de venir ici. Je sais ce que le club veut accomplir, et comment il travaille avec les joueurs. Cela correspond à ce que je suis, beaucoup de grands joueurs ont joué ici, je n’ai pas beaucoup réfléchi quand j’ai eu l’opportunité de venir à Paris », indique le nouveau numéro 7 du PSG.

« J'ai échangé avec Gigio avant mon transfert »

Et Kvaratskhelia poursuit en évoquant le rôle de Gianluigi Donnarumma dans son transfert au PSG : « Je connais certains joueurs, oui. Fabian (Ruiz), avec qui j’ai joué à Naples. Et je connais Gigio (Donnarumma), avec qui j’ai échangé avant de rejoindre le Paris Saint-Germain », précise l'attaquant géorgien.