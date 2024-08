PSG : C'est le choc après son transfert à Paris !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après pris les commandes du PSG, le Qatar a frappé très fort sur le marché des transferts. Le club de la capitale avait lancé sa nouvelle ère avec le transfert XXL de Javier Pastore. L'Argentin avait alors été acheté pour 42M€ en provenance de Palerme. C'était un record à l'époque. Pastore a ainsi posé ses valises à Paris, où il a dû s'adapter à une nouvelle culture. Et comme l'a expliqué l'ancien joueur du PSG, cela lui a causé certains problèmes au début.

« A mon premier match, je vais au match, je n’avais rien apporter »

Pour Carré, Javier Pastore a dévoilé une anecdote sur ses premiers pas au PSG. Ayant connu une mésaventure inattendue, l'Argentin a ainsi fait savoir : « En France, c’est normal dans la culture de porter ta valise, de nettoyer tes crampons tout seul. La première année, je l’ai fait à Paris. A mon premier match, je vais au match, je n’avais rien apporter, je n’avais pas les crampons, pas les protèges tibias, rien. Je suis arrivé, il y a avait mon maillot, mon short et mes chaussettes. J’ai regardé les autres ouvrir les valises et sortir les crampons, les claquettes… J’ai dit : « Moi je n’ai pas apporté tout ça. C’est où ? ». Normalement en Italie, ce sont les personnes qui travaillent pour le club qui les apportent. J’avais pas mes crampons ? Non rien. Ils sont allés à Nike acheter des crampons. J’avais des ampoules le jour d’après. J’avais les pieds cassés ».

« Le PSG est arrivé, le projet était fou »

A propos de sa signature au PSG en 2011 en provenance de Palerme, Javier Pastore a par ailleurs fait savoir : « Ils savaient que je voulais aller à Milan après Palerme. J’aimais Kaka. Le président de Palerme parlait beaucoup avec Berlusconi pour m’amener là-bas. Après le PSG est arrivé, le projet était fou. Sincèrement, ils m’ont montré les joueurs qu’ils voulaient recruter, j’ai dit « c’est fou ». Je voulais jouer avec ces joueurs-là. Ce projet m’a convaincu ».