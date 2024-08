Mercato : Il signe au PSG pour Luis Enrique !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C’est désormais officiel, João Neves est un joueur du PSG où il s’est engagé jusqu’en 2029. Pour sa première interview en tant que Parisien, le milieu de terrain portugais a d’ailleurs insisté sur le rôle de Luis Enrique dans sa signature. Et pour cause, le profil de l’ancien joueur de Benfica correspond parfaitement au style de jeu prôné par le technicien espagnol.

Attendu depuis plusieurs semaines, le transfert de João Neves est enfin officiel. Le milieu de terrain portugais s'est engagé pour 5 saisons avec le PSG qui a déboursé environ 70M€, bonus compris, pour recruter le joueur formé à Benfica. Dans le même temps, Renato Sanches a fait le chemin inverse sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Et visiblement, Luis Enrique a eu un rôle clé comme l'explique João Neves.

João Neves et l'importance de Luis Enrique

« Luis Enrique a les idées de jeu que je recherche et c'est aussi pour cela que j’ai choisi Paris. J’ai beaucoup apprécié notre conversation. C'est une personne et un être humain fantastique, et je suis très heureux d'être ici. Je crois qu’il attendait que j’arrive, et je ne le décevrai pas », promet l’international portugais au micro des médias du PSG, avant de poursuivre en présentant son profil.

João Neves présente son profil Luis Enrique-compatible

« Déjà, je pense que même si je suis un jeune joueur, je crois que je suis mature. J'aime le football, le jeu court, rapide, avec de bonnes idées. Et je pense que c’est ce style de jeu que recherche le PSG, et c’est pour ça que je suis là (…) Je veux profiter de ce chapitre de ma carrière pour devenir un meilleur joueur, me développer en tant que footballeur. C’est un projet qui exige que les jeunes joueurs soient excellents sur le terrain. Et quand on parle de jeunes joueurs avec de la maturité, je pense que je fais partie de cette catégorie », ajoute João Neves.