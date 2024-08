Mercato : Une star envoie un crack au PSG et jubile

Jean de Teyssière

Ça y est, le PSG tient sa deuxième recrue de la saison ! Après plusieurs jours de silence autour de Joao Neves, le milieu de terrain portugais a signé au PSG pour 70M€ en provenance du Benfica Lisbonne. Une ancienne gloire parisienne, Angel Di Maria, ne serait pas étrangère à cette arrivée et a montré sa joie au moment de l’officialisation.

Et de un qui font deux ! Cet été, le PSG en est pour le moment à deux recrues. Matvey Safonov, le gardien de but russe est arrivé en juin et a été rejoint depuis par Joao Neves, milieu de terrain de 19 ans.

«Di Maria m’a beaucoup parlé du club»

Joao Neves est un joueur du PSG et il a traditionnellement été interrogé par le média du club. Pour PSG TV, une question lui a été posée sur les joueurs avec qui il a échangé avant de signer : « Évidemment, j’ai parlé avec tous les Portugais ! Mais aussi avec Angel Di Maria, qui m’a beaucoup parlé du club. Il ne m’a dit que des bonnes choses et que j’allais être heureux ici. »

Di Maria valide l’arrivée de Neves

Sur le compte Instagram du PSG, le club a posté quelques photos de Joao Neves, nouveau joueur parisien. Un commentaire n’est pas passé inaperçu sous cette publication puisqu’Angel Di Maria a simplement commenté d’un cœur rouge. Une façon de valider cette arrivée, qu’il aurait donc appuyée auprès du néo-Parisien.