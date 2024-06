PSG : Bientôt la fin des rêves du Qatar ?

Axel Cornic

Joueur, puis entraineur des U19, Thiago Motta a laissé une trace au Paris Saint-Germain et surtout auprès de Nasser Al-Khelaïfi. Le président parisien semble en effet avoir toujours suivi sa progression depuis son départ en 2019 et cette saison, il est devenu l’un des entraineurs les plus suivis d’Europe, après avoir réalisé des miracles en Serie A avec Bologna.

Arrivé l’été dernier, Luis Enrique a réalisé une plutôt bonne première saison, malgré les nombreuses critiques concernant ses choix pas toujours compréhensibles. Son avenir au PSG n’est pas en danger, bien au contraire puisqu’il semble être le nouveau pilier de l’après Kylian Mbappé, mais cela n’a pas empêché les dirigeants de penser à d’autres entraineurs.

Al-Khelaïfi n’a jamais oublié Motta

C’est le cas de Nasser Al-Khelaïfi, qui selon plusieurs sources serait obsédé par Thiago Motta depuis son départ des U19 du PSG en 2019. Et il faut dire qu’après des expériences éphémères au Genoa ou à La Spezia, l’Italien a totalement explosé emmenant son Bologna en Ligue des Champions.

Une signature à la Juve dès la semaine prochaine ?