Mercato : Première signature surprise avec la vente de l'ASSE !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'AS Saint-Etienne a vécu un début de semaine de folie puisqu'après avoir réussi à dominer le FC Metz en barrage pour retrouver la Ligue 1, les Verts ont bouclé la vente du club au groupe canadien Kilmer Sports ce qui promet donc un beau projet pour l'avenir. Et avant d'entamer le mercato, Gautier Larsonneur a annoncé sa prolongation surprise !

Cela faisait longtemps que les supporters stéphanois n'avaient connu une telle semaine. Dimanche, l'ASSE a effectivement validé son billet pour la Ligue 1, qu'elle avait quittée il y a deux ans. Une bonne nouvelle qui s'est rapidement accompagnée d'une seconde puisque dès le lendemain, le groupe canadien Kilmer Sports a annoncé le rachat du club du Forez qui peut donc nourrir de belles ambitions pour la saison prochaine. Et ce sera d'ailleurs avec Gautier Larsonneur qui annonce que son contrat a automatiquement été prolongé d'une saison grâce à la montée en Ligue 1.

Larsonneur prolonge d'un an !

« Depuis dimanche 20h, j’ai une année de contrat en plus. Donc, je suis là encore jusqu’en 2026. Je n’ai pas besoin d’avoir la garantie d’être numéro 1 la saison prochaine, je vais me battre pour avoir ma place. Donc, je ferai tout pour être le gardien numéro 1 de l’AS Saint-Étienne la saison prochaine », révèle portier de l'ASSE au micro de RMC Sport avant de revenir sur la folle soirée de dimanche : « Depuis que je suis arrivé dans ce club, plus rien ne m’étonne parce que c’est un club qui a une ferveur immense. Ce qu'on a vécu en atterrissant à l’aéroport, c’était grandiose. Maintenant, on a bien profité avec eux et c’était mérité pour le peuple stéphanois de retrouver la Ligue 1 ».

