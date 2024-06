Mercato - Real Madrid : Deux stars recalées à cause de Mbappé ?

Thomas Bourseau

Le PSG a témoigné du départ de Kylian Mbappé en cette fin de saison pour le Real Madrid. Une opération qui animait constamment le mercato ces dernières années. Le président Florentino Pérez est enfin arrivé à ses fins, contre vents et marées, tout en refusant certaines stars pour le Français. Et non des moindres.

Kylian Mbappé a fait ses valises. Sept saisons passées au Paris Saint-Germain ont suffi au meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale pour décider d'aller vivre son rêve de gosse qu’est d’arborer la tunique du Real Madrid, celle de son idole Cristiano Ronaldo.

Kylian Mbappé ou le transfert d’une décennie

Depuis décembre 2012, Florentino Pérez travaille sur le dossier Kylian Mbappé. Le Français était parti faire des tests à Madrid, mais son entourage avait privilégié une formation dans l’hexagone et le petit Kylian avait donc signé à l’AS Monaco. Au moment de son départ en 2017, c’est le PSG qui rafla la mise au grand dam de Florentino Pérez. Toutefois, le patron du Real Madrid a retenté sa chance à l’été 2021 en essuyant un refus de vente du Paris Saint-Germain, puis en 2022, moment où Mbappé décidait de signer une prolongation de contrat au Real Madrid.

PSG - Real Madrid : Il lâche un aveu sur le transfert de Mbappé https://t.co/sYDiYtxJZy pic.twitter.com/ojYTvjz3C1 — le10sport (@le10sport) June 6, 2024

Florentino Pérez a dit non à Kane et Haaland pour Mbappé ?