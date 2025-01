PSG : Barcola victime d’un transfert XXL ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le recrutement de Khvicha Kvaratskhelia a été officialisé par le PSG la semaine dernière, et le secteur offensif du club de la capitale pourrait bien être bouleversé par ce gros renfort. Et selon Pierre Ménès, c'est Bradley Barcola qui devrait être le premier à faire les frais de cette signature de l'attaquant géorgien en provenance de Naples.

Courtisé par le PSG depuis l'été dernier, Khvicha Kvaratskhelia (23 ans) a finalement été recruté cet hiver. Le club de la capitale a finalement trouvé un accord à hauteur de 70M€ avec Naples pour l'attaquant géorgien, et l'opération a été officialisée vendredi dernier par le PSG.

Le PSG mise gros sur la pépite géorgienne Kvaratskhelia ! Saviez-vous qu'il a éclaboussé la Serie A de son talent ? 🔥

Ménès veut voir Kvaratskhelia à gauche

Dans une vidéo diffusée sur sa chaine Youtube, Pierrot le Foot, Pierre Ménès évoque le futur positionnement de Kvaratskhelia au PSG, alors qu'il semble exister une possibilité de le voir évoluer en tant que neuf plutôt que sur le flanc gauche de l'attaque, son poste habituel : « Je pense que mettre 70M€ pour pas le faire jouer à son meilleure poste c'est une faute », constate l'ancien consultant de Canal +.

« Barcola perdra un peu de temps de jeu »

Mais du coup, qu'adviendra-t-il de Bradley Barcola s'il venait à être délogé du côté gauche de l'attaque du PSG par Kvaratskhelia ? « Je pense que c'est plus Ousmane Dembélé qui va se retrouver faux avant-centre et Barcola à droite, et peut-être que Barcola perdra un peu de temps de jeu », poursuit Pierre Ménès sur l'attaquant français, qui pourrait donc être victime du dernier gros transfert du PSG.