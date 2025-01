Rashford : La signature qui va enflammer l’OM !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L'Olympique de Marseille souhaite encore réaliser un gros coup sur le marché des transferts en attirant en prêt Marcus Rashford, l'attaquant de Manchester United en quête de temps de jeu. Alors que l'AC Milan était également intéressé, l’arrivée imminente de Kyle Walker oblige la formation italienne à se retirer du dossier.

Alors qu’Elye Wahi semble prendre le chemin de l’Eintracht Francfort, l’OM pourrait s’activer sur le mercato pour enrôler un nouvel attaquant. Et encore une fois, un gros coup n’est pas à écarter pour le club phocéen, qui a déjà surpris l’été dernier en attirant notamment Mason Greenwood ou encore Adrien Rabiot. Selon L’Équipe, l’OM s’est notamment renseigné sur Marcus Rashford, en manque de temps de jeu à Manchester United et susceptible de plier bagage en ce mois de janvier.

Kyle Walker va signer à l’AC Milan

L’OM n’est pas le seul club intéressé par Marcus Rashford, également courtisé par l’AC Milan, un concurrent de taille qui va se retirer. Comme le révèle The Sun, Kyle Walker (Manchester City) est attendu en Italie dans les prochains jours pour s’engager avec les Rossoneri sous la forme d’un prêt. De quoi fermer les portes du club lombard à Marcus Rashford.

Un concurrent en moins pour l’OM

En effet, comme le rappelle le tabloïd anglais, le règlement de la Serie A n’autorise pas les clubs à recruter plus d’un joueur britannique par an. Entre Kyle Walker et Marcus Rashford, l’AC Milan a donc fait son choix, une menace en moins pour l’OM.