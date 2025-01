De retour au PSG, son transfert est déjà acté !

Amadou Diawara

Arrivé au PSG lors de l'été 2023, Cher Ndour est actuellement prêté au Besiktas. Toutefois, le milieu de terrain de 20 ans est sur le point d'être rapatrié par le club de la capitale. En effet, Cher Ndour devrait revenir au PSG cet hiver, avant d'être vendu dans la foulée, potentiellement en Italie.

En fin de contrat le 30 juin 2023 avec Benfica, Cher Ndour a signé librement et gratuitement en faveur du PSG. Pour s'aguerrir et emmagasiner du temps de jeu en équipe première, le crack de 20 ans a été prêté au Besiktas lors du dernier mercato estival, et ce, pour une durée d'une saison. Malgré tout, Cher Ndour devrait revenir au PSG dès cet hiver.

Le PSG va rapatrier Cher Ndour cet hiver...

Selon les informations de Fabrizio Romano, divulguées sur son compte X ce mercredi après-midi, le PSG aurait décidé de rapatrier Cher Ndour lors de ce mercato hivernal. Toutefois, Luis Enrique ne compterait pas le faire jouer lors de la deuxième partie de saison. En effet, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi voudrait vendre le milieu de terrain italien dans la foulée. Cher Ndour ayant des admirateurs dans son pays natal.

... et le vendre dans la foulée

Si le PSG veut vendre Cher Ndour, c'est pour une raison simple. Désireux de se séparer de Milan Skriniar et de Randal Kolo Muani, le club de la capitale s'est entendu avec le Besiktas et la Juventus pour boucler des prêts. Toutefois, le PSG a atteint le quota maximum de prêts à l'étranger. Cher Ndour pourrait donc débloquer l'un de ces deux départs.