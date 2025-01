Après Kvaratskhelia, le PSG provoque un transfert à 60M€ !

Amadou Diawara

Ce vendredi, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a officialisé la signature de Khvicha Kvaratskhelia. Pour remplacer son ancien numéro 77, le Napoli souhaiterait à tout prix recruter Alejandro Garnacho. Pour faire plier la direction de Manchester United et s'offrir les services de l'attaquant argentin, les Azzurri doivent formuler une offre d'environ 60M€.

Désireux de renforcer son attaque, le PSG a officialisé l'arrivée de Khvicha Kvaratskhelia ce vendredi. En effet, l'international géorgien est arrivé en provenance du Napoli pour une somme proche de 70M€, hors bonus.

Succession de Kvaratskhelia : Le Napoli est prêt à payer plus de 50M€

Orpheline de Khvicha Kvaratskhelia, la direction de Naples a déjà déniché son digne successeur. En effet, les Azzurri aimeraient recruter Alejandro Garnacho pour combler le vide laissé par leur ancien numéro 77 au stade Diego Armando Maradona. Et heureusement pour Aurelio De Laurentiis, Manchester United aurait baissé le prix de son crack de 20 ans.

Manchester United réclame 60M€ pour Garnacho

Selon les informations de TMW, les dirigeants du Napoli et de Manchester United se sont rencontrés ce mardi pour discuter du transfert d'Alejandro Garnacho. Et la position des deux camps se serait rapprochée. En effet, les Azzurri seraient prêts à passer la barre des 50M€, et d'ajouter des bonus, pour le recrutement de l'international argentin, tandis que les Red Devils réclameraient désormais une somme proche de 60M€. Précédemment, Manchester United exigeait environ 70M€ pour la vente d'Alejandro Garnacho. Ce dossier est donc en bonne voie.