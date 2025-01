Mercato : Rabiot, l’OM va refaire le coup !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été dernier, l'OM a frappé un gros coup en attendant le dernier moment pour recruter Adrien Rabiot, libre de tout contrat, et qui n'avait pas trouvé de club durant les périodes d'ouverture du mercato. Fort de cette expérience, les Marseillais pourraient refaire le coup cet hiver avec Marcus Rashford.

La fin de mercato de l'OM pourrait être agitée. Et pour cause, les Marseillais seront en quête d'un nouvel attaquant pour remplacer Elye Wahi, en partance vers l'Eintracht Francfort. Dans cette optique, la piste menant à Santiago Gimenez prend de l'épaisseur, mais cela n'empêche pas le club phocéen de rêver à un autre gros coup : Marcus Rashford. Et Loïc Tanzi, journaliste de L'EQUIPE, semble y croire.

«Rashford c’est possible, mais en fin de mercato»

« Rashford, peut-être en fin de mercato s’il n’a vraiment rien, mais je pense qu’il ira dans un club plus important. Rabiot, c’était possible parce qu’ils ont attendu. C’est pour ça, Rashford c’est possible, mais en fin de mercato », confie-t-il sur le plateau de L'EQUIPE de Greg.

Un coup à la Rabiot ?

En effet, l'été dernier, l'OM avait attendu que le mercato estival prenne fin pour passer à l'action pour Adrien Rabiot. Libre de tout contrat, le milieu de terrain français n'avait pas trouvé de clubs et l'OM a donc sauté sur l'occasion pour recruter l'ancien du PSG alors que le mercato avait fermé ses portes. Une stratégie qui pourrait donc encore porter ses fruits avec Marcus Rashford.