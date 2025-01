Mercato de folie, le PSG prépare quatre transferts retentissants !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le PSG a réussi à boucler la signature de Khvicha Kvaratskhelia cet hiver pour 70M€, une recrue pourrait encore arriver d'ici la fermeture du mercato le 3 février prochain. Cependant, cela n'empêche pas les Parisiens de préparer le prochain marché estival avec déjà quatre transferts en préparation. Et pas n'importe lesquels. Le PSG veut frapper fort.

Le mercato d'hiver est déjà une réussite pour le PSG qui a réussi à enrôler Khvicha Kvaratskhelia pour 70M€ en provenance du Napoli, quelques mois après avoir déjà tenté de le recruter. Mais à l'époque, le club italien réclamait quasiment le double pour ce transfert. C'est donc une belle affaire pour le club de la capitale qui espère désormais trouver une solution pour se séparer de Randal Kolo Muani et Milan Skriniar, tout en cherchant un nouveau défenseur central axial droit.

Trois grands noms ciblés en attaque ?

En parallèle de ce chantier, le PSG prépare également le terrain pour l'été prochain. Et dans cette optique, le club de la capitale aurait de grandes ambitions pour son secteur offensif. Selon les informations de Fabrice Hawkins, présent lors d'un live sur le compte Instagram de RMC Sport, les Parisiens ont trois noms en tête pour le mercato estival : Mohamed Salah (Liverpool), Jhon Duran (Aston Villa) et Rodrygo (Real Madrid). Le premier voit son contrat s'achever en juin prochain avec les Reds, mais suscite également la convoitise de l'Arabie Saoudite. L'international colombien est l'un des jeunes attaquants les plus en vue et pourrait représenter une très belle opportunité pour l'avenir. Enfin, l'ailier brésilien est quant à lui moins en vue au Real Madrid depuis l'arrivée de Kylian Mbappé.

Le cas Donnarumma au cœur des discussions

Mais ce n'est pas tout. En effet, Fabrice Hawkins ajoute que le PSG va également se pencher sur le cas de ses gardiens de but. Gianluigi Donnarumma ne convainc pas depuis le début de saison, notamment en Ligue des champions, au point que la prolongation de son contrat, qui s'achève en 2026, soit désormais en stand-by. Un départ du portier italien n'est donc pas à exclure. Dans ce cas de figure, le PSG aurait déjà identifié son successeur : Lucas Chevalier. Autrement dit, le club de la capitale prépare un mercato de folie.