PSG : Annonce en direct pour un transfert à 15M€

Plus que jamais poussé vers la sortie à l'OL, Rayan Cherki s'entraîne désormais à part. La question est maintenant de savoir si un transfert aura lieu d'ici la fin du mercato. Ça aurait pu se faire il y a quelques semaines avec le PSG. En vain. Pourrait-on assister à un retour de flamme pour Cherki ? Loïc Tanzi en a dit plus.

Avec la blessure de Gonçalo Ramos, la quête d'un nouveau joueur offensif est plus que jamais une priorité pour le PSG. Différents noms circulent ainsi pour renforcer le groupe de Luis Enrique. Et si ça relançait la piste menant à Rayan Cherki ? Aujourd'hui écarté à l'OL, le médaillé d'argent aux Jeux Olympiques était tout proche de signer au PSG durant le mois de juin.

« C'est très difficile »

Sur le plateau de L'Equipe du Soir, Loïc Tanzi s'est exprimé sur une potentielle signature de Rayan Cherki au PSG. Le journaliste a alors expliqué : « Une réelle chance de voir Cherki arriver au PSG ? Oui, mais c’est très difficile ».

« Ne pas vendre au PSG »

« A la base, on le rappelle, il y avait un accord au moins de juin entre le PSG et Lyon autour de 15M€. Lui avait dit oui au PSG. Et finalement, il a été détourné vers Dortmund en espérant que Dortmund fasse une offre à Lyon, ce qui n’est jamais arrivé. Ce qui n’a pas plu du tout au PSG. Depuis, les relations entre Textor et Al-Khelaïfi sont détériorées à un point où ils ne se parlent plus. Ils se haïssent. Peut-être qu’ils vont vendre à la fin au PSG, mais leur ambition c’est de ne pas vendre au PSG », a-t-il ensuite lâché sur le cas Cherki.