Première galère pour le PSG avec cette recrue ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Arrivé cet été, Kang-In Lee pourrait être aux abonnés absents dans les prochains mois. Le joueur pourrait se rendre en Asie durant l'été pour disputer avec son pays les Jeux Asiatiques. Le PSG pourrait décider de le retenir, mais un bon résultat lors de cette compétition pourrait permettre à l'ailier de réduire la durée de son service militaire.

Kang-In Lee est certainement la recrue du PSG la moins connue du grand public. Arrivé en provenance de Majorque, cet ailier de 23 ans a effectué la majeure partie de sa carrière en Espagne. Dribbleur, doté de qualité technique, cet ailier pourrait se révéler sous le maillot du PSG la saison prochaine « C'est un bonheur de pouvoir rejoindre le Paris Saint-Germain, c'est l'un des plus grands clubs du monde, avec certains des plus grands joueurs du monde. J'ai hâte de commencer cette nouvelle aventure » avait confié celui qui portera le numéro 19. A condition qu'il parvienne à s'intégrer au sein du club parisien...

PSG : Luis Enrique a appelé Mbappé ! https://t.co/kjUWkO8bVV pic.twitter.com/27XV4NFX9P — le10sport (@le10sport) July 17, 2023

Kang-In Lee absent cet automne ?

Mais son adaptation pourrait bien être perturbé par les Jeux Asiatiques. Selon l’Agence de presse Yonhap , Kang-In Lee a été convoqué pour participer à cette compétition qui aura lieu du 23 septembre au 8 octobre. « Kang-in a vraiment envie de jouer pour le pays » a lâché son sélectionneur, Hwang Sun-Hong.

Le joueur doit effectuer son service militaire, sauf si...

En théorie, le PSG a les moyens de le retenir, étant donné que cette compétition n'est pas pris en compte par le calendrier de la FIFA. Toutefois, le club parisien pourrait voIr plus loin et accepter de le laisser partir. En effet, une bonne prestation de la Corée du Sud pourrait permettre à Kang-In Lee de réduire la durée de son service militaire. Pour rappel, les Sud-Coréens ont obligation de servir dans le pays pour une durée de 21 mois et ce avant leur 28 ans.