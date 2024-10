Pogba à l’OM : Il lâche une bombe !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que le nom de Paul Pogba est assez mystérieusement associé à l'OM depuis quelques jours, le youtubeur Mohamed Henni a eu l'occasion d'évoquer le sujet de vive voix avec le milieu de terrain de l'équipe de France et de la Juventus Turin. Et ce dernier lui a lâché des confidences qui vont faire saliver les supporters de l'OM...

Paul Pogba (31 ans) à l'OM, faut-il vraiment y croire ? Suspendu pour dopage, le milieu de terrain de la Juventus pourra finalement retrouver les terrains en mars prochain. Problème : il n'entre pas du tout dans les plans du club italien qui envisage de résilier son contrat. Et il est désormais question d'une possible arrivée de Pogba à l'OM... Mais qu'en est-il dans l'esprit du joueur ?

OM : Un rendez-vous pris pour un transfert en 2025 ? https://t.co/s569wqn9MU pic.twitter.com/SgYyL8V5G0 — le10sport (@le10sport) October 6, 2024

Pogba est fan de l'OM !

Au micro de RMC Sport, le youtubeur Mohamed Henni a révélé un échange avec Pogba au sujet de l'OM : « Je peux vous le dire directement, j’ai fait une journée de tournage avec Pogba. On s’est entretenus… Pas de mytho ! Vraie info ! Je ne vais pas trop m’avancer, mais je vous le dis en exclu, on a bien discuté entre nous et je lui ai dit "voilà, est -ce que t’aimes l’OM ?" et il m’a répondu "mais t’es un fou ! moi j’ai des origines de Marseille, mon père est de Marseille, je supporte l’OM". Incroyable ! », indique Henni, lui-même fan de l'OM, et qui a tourné le film 4 Zéros avec Paul Pogba.

« L'OM ? Why not… »

« Il m’a dit "je kiffe l’OM, c’est mon club de cœur". Je lui ai demandé pourquoi il ne viendrait pas, il m’a dit "j’ai un peu mes affaires et tout, mais why not…" », poursuit Mohamed Henni, qui affirme donc qu'une signature de Paul Pogba à l'OM cet hiver est tout à fait possible. Affaire à suivre...