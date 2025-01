Paul Pogba : La confirmation de son arrivée à l’OM ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Autorisé à rejouer à partir du mois de mars, Paul Pogba doit toutefois encore trouver un nouveau club. Libre suite à son départ de la Juventus, le Français voit son nom revenir au coeur de nombreuses rumeurs et certaines l’envoient du côté de l’OM. Si rien n’est encore officiel, Pogba semble toutefois bel et bien se rapprocher du club phocéen. Explications.

Libre, Paul Pogba est notamment très attendu du côté de l’OM. En plus des fans, certains joueurs olympiennes tendent déjà les bras au champion du monde 2018 avec l’équipe de France. Après Adrien Rabiot, c’est Mason Greenwood qui a récemment pris position pour la signature de Pogba à l’OM, confiant : « Mes souvenirs de Pogba ? C’est un homme super, professionnel. Il m’a pris sous son aile à Manchester United et s’est occupé de moi. C’est un joueur de haut niveau. Je pense que n’importe quelle équipe en Europe adorerait l’avoir. S’il venait ici, ça serait bien ».

Ça négocie entre l’OM et Pogba ?

Pour le moment, rien n’est encore officiel concernant Paul Pogba à l’OM. Il n’empêche qu’en coulisses, ça bougerait. En effet, pour Entrevue, Thibaud Vézirian a expliqué que l’ex-joueur de la Juventus était actuellement en train de négocier avec la direction du club phocéen. De plus, à côté de cela, il a été révélé que certains agents immobiliers avaient révélé que Pogba était à la recherche d’un bien du côté de Marseille. De quoi confirmer sa future venue à l’OM ?

« Il y a des propositions »

Paul Pogba en avait récemment dit plus sur sa situation actuelle et son future retour à la compétition. L’international français avait alors confié lors d’un live Twitch avec Aminematue : « Oui. Il y a des propositions, après, on se connaît. Il y a des choses intéressantes et d’autres non. On sort un exemple : pour aller en Russie, tout ça… ce n’est pas l’objectif. Rejoindre un club qui dispute la Ligue des Champions ? Et pourquoi pas ? Si ça vient, pourquoi pas ? On veut toujours être dans les meilleurs clubs. Ça ne dépend pas de moi, ça dépend de plein d’autres choses ».