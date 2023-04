Panique au PSG, le transfert de Mbappé est annoncé

Pierrick Levallet

Sous contrat jusqu'en juin 2024, Kylian Mbappé fait cependant l'objet de quelques rumeurs au sujet de son avenir. Certaines l'annoncent notamment sur le départ, la star de 24 ans en ayant assez des échecs du PSG en Ligue des champions. Mais au sein du club de la capitale, on se voudrait serein concernant l'avenir de l'international français pour cet été.

Prolongé en mai dernier, Kylian Mbappé a changé de statut au PSG. Placé au centre du projet sportif et ayant eu droit à une revalorisation contractuelle astronomique, l’international français devait incarner le club de la capitale. Mais moins d’un an après sa prolongation, son feuilleton a été relancé. N’étant pas vraiment satisfait des résultats du PSG et du recrutement, Kylian Mbappé fait l’objet de nombreuses rumeurs autour de son avenir. Le Bondynois est notamment annoncé sur le départ, alors que son contrat court jusqu’en juin 2024. Mais au PSG, on n’aurait pas vraiment d’inquiétude à ce niveau-là.

Mbappé va rester au PSG, mais...

En interne, tout le monde serait serein au sujet de l’avenir de Kylian Mbappé à en croire les informations de MARCA . Le club de la capitale saurait que la star de 24 ans restera dans la capitale jusqu’à la fin de son contrat, qui expire en juin 2024. Mais au-delà de cette date, tout est plus flou pour l’avenir de Kylian Mbappé. La formation parisienne serait consciente que ses échecs en Ligue des champions ne jouent pas à en sa faveur pour une prolongation du capitaine des Bleus .

Direction le Real Madrid en 2024 ?

Dans cette optique, le média espagnol indique que l’attaquant français en aurait marre de la situation du PSG, ce qui pourrait le pousser à partir. Et dans cette mesure, le Real Madrid pourrait entrer en scène. Le club madrilène pourrait revenir à la charge en 2024, lorsque Kylian Mbappé sera libre de signer où il veut. Il serait en revanche peu probable de le voir retenter sa chance cet été. Le PSG est prévenu. À voir maintenant ce que Kylian Mbappé décidera de faire au-delà de 2024.