OM : Une recrue vit un calvaire, il explique pourquoi

Jean de Teyssière

Difficile première au stade Vélodrome pour Elye Wahi. Lors du match nul 2-2 face au Stade de Reims, l’ancien buteur lensois a été extrêmement maladroit devant le but et a été conspué par ses nouveaux supporters à sa sortie. Pour Éric Di Meco, ancien joueur marseillais, la colère des supporters de l’OM est compréhensible.

Recruté pour 30M€ par l'OM, Elye Wahi a pour le moment marqué un but lors de ses deux premiers matchs avec son nouveau club. L'attaquant espoir français a néanmoins connu une première au stade Vélodrome assez compliquée...

Mercato : L’OM sur le point de s’offrir un ancien crack du PSG ? https://t.co/DIKSMizu6t pic.twitter.com/bbRloTUHR3 — le10sport (@le10sport) August 26, 2024

Wahi vendange pour sa première au Vélodrome

Buteur lors de son premier match avec Marseille face à Brest (5-1), Elye Wahi avait l’occasion de remettre ça à plusieurs reprises dimanche face à Reims (2-2). Le buteur français a été plus que maladroit et a raté de nombreuses occasions. Une prestation manquée, que les supporters marseillais n’ont que peu goûté. A sa sortie, il a été copieusement conspué par ses nouveaux fans. Son aventure marseillaise ne débute pas de la meilleure des manières…

«Quand tu vendanges, c’est pas possible !»

Dans le Super Moscato Show, diffusé sur les ondes de RMC, l’ancien joueur de l’OM, Éric Di Meco avoue comprendre la réaction du public marseillais : « Roberto De Zerbi, quand il dit que le stade est fabuleux, que le public est fabuleux, tu ne peux pas avoir les bons côtés avec le mariage et jamais les mauvais côtés, les enterrements. Le mauvais côté de cette ferveur, c’est que malheureusement quand tu vendanges quatre occasions, dont trois penalties parce que pour moi il y en a trois, c’est pas possible! Voilà! C’est-à-dire que le ballon qui lui revient dessus et qu’il le remet du plat du pied ou du talon et que ça part au-dessus, ou le face à face… Je ne suis pas énervé mais je suis passionné. »