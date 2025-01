OM : Une recrue va déjà quitter Marseille ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé l’été dernier en provenance du Stade Brestois, Lilian Brassier a connu des premiers mois très compliqués à l’OM, lui qui devait être le titulaire aux côtés de Leonardo Balerdi en charnière centrale. Plusieurs clubs restent intéressés par le défenseur âgé de 25 ans, qui pour le moment préfère rester à Marseille.

« Tu as fait un bon match, mais tu as joué à 30 % de tes capacités. Si tu ne pousses pas, tu ne connaîtras jamais tes limites, alors que si tu donnes 100 %, tu es capable d'aller jusqu'en équipe de France. » Après la victoire obtenue sur la pelouse de Toulouse le 31 août dernier (1-3), Roberto De Zerbi avait interpellé Lilian Brassier, lui promettant un avenir en équipe de France. Le défenseur âgé de 25 ans en est encore loin, lui qui a été relégué sur le banc depuis la trêve internationale de novembre et a même été écarté du groupe face au RC Lens (1-3).

Plusieurs clubs intéressés par Brassier

C’est Geoffrey Kondogbia qui s’est imposé aux côtés de Leonardo Balerdi en charnière centrale et Derek Cornelius semble lui aussi devant Lilian Brassier dans la hiérarchie des défenseurs. En raison de ses premiers mois compliqués, un éventuel départ de l’ancien brestois est déjà évoqué. D’après les informations de Foot Mercato, l’OGC Nice s’est renseigné à son sujet, ainsi qu’un autre club de Ligue 1. À l’étranger, Wolfsburg, Villarreal et Leicester sont également intéressés par le joueur de l’OM.

L’OM fixe ses conditions pour un départ

Si Lilian Brassier se voit pour le moment plutôt rester à Marseille, le club a tout de même fixé ses conditions en cas de départ. Selon La Provence, l’OM aimerait au moins récupérer 11M€, montant que Marseille doit verser à Brest pour son option d’achat. « Après, nous en sommes encore loin », a confié un proche du dossier au quotidien régional. Reste à savoir si Lilian Brassier aura de nouveau l’opportunité de montrer qu’il peut s’imposer à l’OM.